Covid-19 a Battipaglia, la sindaca chiude 2 scuole per la sanificazione

E' stata disposta la chiusura di alcuni istituti scolastici nei giorni 12 e 13 ottobre, a Battipaglia, per le attività di sanificazione. "In giornata verrà firmata l’ordinanza che prevede la chiusura momentanea dell'Istituto comprensivo Salvemini (Plesso di Via Ravenna e di Via Etruria) e dell'Istituto comprensivo S. Penna (Plesso di Via Cilento)", ha annunciato la sindaca Cecilia Francese. Alla base della decisione, le ultime positività al Covid-19 riscontrate.

Parla il primo cittadino:

I bambini e l’insegnante stanno tutti bene e anche gli altri casi verificatisi nella nostra città. Ddobbiamo imparare a convivere con queste situazioni, rispettando i protocolli e le norme anti-Covid.