Covid-19, due morti in Costiera ed un decesso nell'Irno: nuovi casi in otto comuni

Erano stati entrambi contagiati dal Covid, oggi sono morti entrambi. Una donna ed un uomo, anziani, della Costiera Amalfitana. Da circa una settimana una 79enne di Cetara era ricoverata al reparto Covid dell'ospedale "Da Procida" di Salerno, dopo aver contratto il virus con tutta la sua famiglia (marito, figlia, figlio, genero e nipote). Il suo quadro clinico, già difficile per alcune patologie, l'avevano poi costretta al ricovero. Dopo qualche giorno anche suo marito è stato trasferito in ospedale, ma al Ruggi d'Aragona. Oggi per l'anziana l'esito tragico, con il decesso. La nipote, invece, era guarita ieri.

A Maiori invece non ce l'ha fatta un 80enne, anch'egli da una settimana in ospedale per problemi cardiaci. Dal Santa Maria dell'Olmo di Cava de' Tirreni era stato trasferito al Ruggi per un'operazione chirurgica legata alle coronarie ostruite. L'operazione era però possibile solo una volta che il paziente fosse tornato negativo. Così non è stato.

A Mercato San Severino, invece, è morto Mario Apostolico, risultato positivo al Covid-19 lo scorso 28 ottobre, è deceduto presso l'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Il sindaco ne ha dato comunicazione in serata.

I casi

Nuovi casi di Coronavirus nel salernitano. In serata, i sindaci di Giffoni Sei Casali e Giffoni Valle Piana hanno comunicato la notizia di nuovi contagi. Nel primo caso, sono 4 i nuovi positivi per un numero di 63 totali. Nel secondo caso, invece, un nuovo positivo per un totale di 30. A San Valentino Torio, invece, i nuovi casi di Covid-19 sono 11, mentre non ci sono guariti. Il totale nel comune dell'Agro si attesta così su 157.

Gli altri comuni

Ad Omignano, sono 4 i nuovi casi su un totale di 18. A Montecorice invece, 11 persone sono risultate positive al test antigenico. Per loro, si attende ora il risultato del tampone. A Sapri i positivi di oggi sono 5, per un totale di 36. Così come a Siano, con 5 positivi ed un totale di 89. A Roccapiemonte i casi positivi sono 4, su un totale di 100. Nel comune di Pontecagnano i casi sono 10, su un totale di 179.