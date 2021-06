Covid-19: Laurino resta in zona rossa, tra i positivi c'è una suora. Altri casi nei comuni

Intanto, il sindaco di Piaggine Guglielmo Vairo ha comunicato la proroga dell’ordinanza che prevede la chiusura scuole di ogni ordine e grado e la limitazione della somministrazione di cibi e bevande per bar, pizzerie e ristoranti

Resta alta l’attenzione nei comuni del salernitano dove continuano a registrarsi, seppur in maniera più lieve, nuovi casi positivi al Covid-19. Altri 9 contagi sono stati rilevati ad Eboli, 2 a Pontecagnano Faiano, 1 a Campagna.

Laurino zona rossa

Dalla scorsa settimana il piccolo comune cilentano è in lockdown: il numero dei positivi al tampone, infatti, è salito a 25. Di questi, 4 sono ricoverati in ospedale ad Agropoli e tra essi vi è anche una suora le cui condizioni di salute stanno facendo preoccupare e non poco la comunità. Il focolaio di Laurino si sarebbe sviluppato principalmente all’interno del coro della chiesa.

Proroga ordinanza a Piaggine

Intanto, a Piaggine, il numero delle persone contagiate sale a 17. Due persone residenti nel Comune di Piaggine sono risultate positive ma, essendo domiciliate altrove, stanno espletando la quarantena in altri Comuni. Il sindaco Guglielmo Vairo, inoltro, ha comunicato la proroga dell’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e la limitazione della somministrazione di cibi e bevande per bar, pizzerie e ristoranti.