Covid-19: nuovi contagi in sette comuni, parte la dad in altre scuole

Aumentano i casi positivi al Covid-19 nei comuni salernitani. Altri 13 contagi sono stati rilevati ad Eboli (192); 10 a Pellezzano (si tratta di Napoli Massimo e Cuffa Silvana, residente in Via Notari a Capriglia; due residenti a Capriglia; due residenti a Cologna; due minori; due residenti a Capezzano; su un totale di 105); 3 ad Altavilla Silentina (20 totali); 1 a Capaccio Paestum (60 totali); 1 Giffoni Valle Piana (22 totali).

Il virus nelle scuole

A Ravello è stato registrato il caso di positività di un'alunna della scuola secondaria di primo grado: è stata disposta la sanificazione del plesso scolastico di Via Roma e degli scuolabus; inoltre è stata posta in quarantena l'intera classe con i docenti ed il personale Ata. “Domani - comunicano dal Comune - saranno eseguiti 33 tamponi molecolari presso l'Usca del porto di Maiori. Il sindaco sta predisponendo l'ordinanza di chiusura del Plesso Scolastico di Via Roma almeno fino a mercoledì”. Anche il sindaco di Pisciotta Ettore Liguori ha disposto con una propria ordinanza la chiusura dei plessi di Pisciotta e Caprioli a seguito del sospetto contagio di uno studente, residente di un comune vicino. Per questo, a partire da domani, gli alunni ritorneranno alla dad.