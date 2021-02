Covid-19: un decesso a Mercato San Severino, nuovi contagi nei comuni

Aumentano decessi e contagi da Covid-19 nel salernitano. Una donna, residente a Mercato San Severino, è deceduta presso il Covid Hospital “Giovanni Da Procida di Salerno: a comunicarlo, nel pomeriggio, il sindaco Antonio Somma.

Nei comuni

Altri tre casi positivi a Pellezzano: si tratta della signora Saviello Emanuela, residente in Via M.L.King a Cologna (ha autorizzato alla divulgazione delle proprie generalità); del signor Galdi Fortunato, residente in Via San Bartolomeo a Capezzano (ha autorizzato alla divulgazione delle proprie generalità) e di un residente a Capezzano. Nella zona sud della provincia, a Piaggine è giunta la comunicazione della positività di un dipendente comunale al Coronavirus. Per questo, in via precauzionale, è stata disposta la chiusura del Municipio per consentire gli interventi di sanificazione. Le attività degli uffici comunque non saranno interrotte ma proseguiranno in modalità smart working. Cinque nuovi casi a Pagani (96 totali, di cui 6 ospedalizzati). Buone notizie arrivano da Castellabate che torna Covid-Free. Soddisfatta la sindaca Luisa Maiuri: “Oggi, dopo un lungo periodo di preoccupazioni, rivediamo finalmente la luce fuori dal tunnel. Sono certa che sarà proprio il ricordo dei momenti più bui che ci indurrà a continuare a tenere comportamenti corretti.Il virus non è stato debellato e la lentezza della campagna delle vaccinazioni deve costantemente ancora farci tenere alta la guardia. Abbassare oggi l’attenzione sul rispetto delle regole significherebbe trovarci di fronte a nuovi casi. In questo periodo passato abbiamo dato prova di grande senso di responsabilità. Continuiamo a farlo!”.