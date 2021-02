Covid-19, docente positivo a Sassano: sospesa la didattica in presenza per la sezione A

Il sindaco Domenico Rubino, appresa la comunicazione dall’Asl, ha firmato un apposito provvedimento per sospendere la didattica in presenza (fino al 10 febbraio)

Cresce la preoccupazione per la diffusione del Covid-19 nelle scuole di Salerno e provincia. Nel pomeriggio è risultato positivo al tampone un docente della scuola media “Giovanni Falcone” di Sassano.

L’ordinanza

Il sindaco Domenico Rubino, appresa la comunicazione dall’Asl, ha firmato un apposito provvedimento per sospendere la didattica in presenza (fino al 10 febbraio) per gli alunni che frequentano la sezione A, i quali sono stati a contatto con il professore. Partiti tutti gli accertamenti sanitari di rito e la sanificazione degli ambienti.