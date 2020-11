Covid: 70enne muore dopo aver atteso quattro ore al Ruggi, altri contagi in 6 comuni

Dramma in Costiera Amalfitana, dove un uomo di 70 anni, A.D.R le sue iniziali, di Ravello, è deceduto questa mattina al Ruggi d’Aragona di Salerno, dov’era stato ricoverato ieri pomeriggio in codice rosso. L’uomo – riporta Il Vescovado – sarebbe stato costretto ad attendere 4 ore a bordo di un’ambulanza, collegato all’ossigeno, perché i posti letti risultavano esauriti. L’uomo era già affetto da malattie pregresse ed era risultato positivo al Covid-19. La salma verrà tumulata, oggi pomeriggio alle 16, nel cimitero di Ravello.

L’epidemia nei comuni

Balzo dei contagi nei comuni della zona sud della provincia di Salerno. Superata quota 400 ad Eboli, dove i casi positivi (ne sono emersi altri 33) al Covid-19 salgono a 421: ieri si è svolta una riunione del Centro Operativo Comunale per rafforzare i controlli in città ed organizzare la macchina di aiuti ai cittadini in regime di quarantena obbligatoria. Altri tamponi positivi sono stati rilevati a Campagna (9), San Gregorio Magno (8 di cui 7 appartenenti a due nuclei familiari), Contursi Terme (3), Oliveto Citra (3), Sicignano degli Alburni (3).