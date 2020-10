Covid-19, positivo primario del Ruggi: sospesi ricoveri e dimissioni in reparto

Nuovo medico salernitano positivo al Covid-19. Si tratta del primario di Urologia dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

I controlli

Subito dopo l’esito del tampone, è stato attivato il protocollo per il contenimento del virus, con la sospensione momentanea delle dimissioni e dei ricoveri nel reparto. Inoltre, la direzione sanitaria ha anche avviato la sanificazione degli ambienti e la ricostruzione dei contatti per risalire all’identità di tutte le persone che sono state in contatto con il primario.