Bracigliano, riapre il cimitero comunale: ecco le nuove regole

Il sindaco Rescigno: ""Resta inteso che nell'ambito della ordinata riapertura, i visitatori del Cimitero Comunale, sono tenuti sempre al rispetto dei vincoli di distanza interpersonali e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine). Questa riapertura totale rappresenta un ulteriore passo in avanti per la tanto sospirata ed attesa normalità quotidiana"

Riapre il cimitero cmunale di Bracigliano. Con un’ordinanza, firmata dal sindaco Antonio Rescigno, è stata decisa la riapertura totale del cimitero secondo gli orari della stagione estiva ed invernali stabiliti prima dell'emergenza da Covid-19. "Resta inteso - ha sottolineato il primo cittadino - che nell'ambito della ordinata riapertura, i visitatori del cimitero comunale, sono tenuti sempre al rispetto dei vincoli di distanza interpersonali e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine). Questa riapertura totale rappresenta un ulteriore passo in avanti per la tanto sospirata ed attesa normalità quotidiana".

Le altre disposizioni

L'ordinanza, inoltre, stabilisce che è consentita la presenza dei visitatori all'interno del cimitero per un massimo di 40 persone, trattenendosi un giusto tempo necessario per far sì che altri visitatori possano accedere ugualmente nel civico cimitero evitando assembramenti.Il varco di ingresso e di uscita dal cimitero sarà vigilato dal personale comunale. Saranno aperti entrambi i varchi solo a livello pedonale. Per coloro i quali hanno intenzione di eseguire attività di manutenzione dei loculi o delle cappelle private, è obbligatorio inoltrare all'ufficio tecnico comunale l'istanza di richiesta, allegando oltre che i dovuti versamenti relativi ai diritti di segreteria anche la documentazione tecnico­ amministrativa della ditta esecutrice dei lavori e iniziare gli stessi solo se in possesso di relativa autorizzazione rilasciata dal Responsabile incaricato.