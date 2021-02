Covid-19 nelle scuole: resta aperta la "Vicinanza" a Salerno, chiusure in altri comuni salernitani

Resta alta l’attenzione per la diffusione del Covid-19 nelle scuole. Nella serata di oggi, il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati ha comunicato un notevole incremento dei contagi (ben 39). Attualmente i casi di contagio accertati sono 390, di cui 19 registrati negli istituti scolastici dal 20 gennaio a ieri tra personale docente, non docente e studenti. Inoltre, dal 30 gennaio ad oggi, si sono registrati 174 casi rispetto ai 15 della settimana precedente. Di qui la decisione di sospendere le attività didattiche in presenza fino al 20 febbraio. “Mi rendo conto che in questo momento qualsiasi decisione si assuma, può sembrare sbagliata ma vi garantisco che, per chi amministra, non è affatto facile fare scelte che investono l'intera comunità e bisogna farsi guidare, oltre che dalla fede, dal buonsenso e dall'amore per i propri concittadini anche a costo di esporsi a critiche e pubblico ludibrio”.

Gli altri comuni

Sempre nell’Agro nocerino, la sindaca di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo ha firmato un’ordinanza di sospensione delle attività in presenza presso i plessi scolastici dell’istituto comprensivo statale “SS.Giovanni Paolo II -Anna Frank”. La decisione è scaturita dopo che la dirigente scolastica ha chiesto la sospensione cautelativa delle attività didattiche da domani al 21 febbraio per verificarsi di casi di positività nelle scuole. Si procederà con la didattica a distanza per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. In Costiera Amalfitana, dopo Maiori, anche Minori ha deciso di intervenire nelle scuole: domani (lunedì 8 febbraio), su disposizione del sindaco Andrea Reale sarà effettuata una sanificazione straordinaria dell’interno plesso che ospita le scuole medie ed elementari. Domani e dopodomani, dunque, saranno sospese tutte le attività in presenza e sarà attivata la Dad. E’ stato predisposto uno screening di tamponi molecolari per una parte degli alunni che saranno effettuati domani mattina dalle 11 alle 13 presso l’Usca del porto di Maiori. Lunedì e martedì resterà chiusa la scuola secondaria di primo grado (scuola media) di Oliveto Citra per la sanificazione e disinfestazione dei locali. Le lezioni riprenderanno in presenza mercoledì 10 febbraio per le classi prime e seconde, le terze riprenderanno con modalità a distanza.

Nel capoluogo

Un caso positivo asintomatico è stato registrato anche nella scuola primaria "G.Vicinanza" di Salerno. "Visto il tempo trascorso dalla rilevazione - precisa il dirigente scolastico Sabrina Rega - i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl hanno ritenuto non necessaria la messa in quarantena degli alunni e del personale scolastico interessato". Da domani, dunque, le attività didattiche nella classe VC si svolgeranno regolarmente in presenza, alla luce della sanificazione straordinaria già effettuata .