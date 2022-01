Covid-19: altri contagi in nove comuni, il sindaco di Siano sospende il bollettino quotidiano

Aumentano ancora i contagi nei comuni del salernitano. Sono 46 i casi positivi al Coronavirus a Vietri sul Mare, 30 a Mercato San Severino, 7 a Positano, 7 a Sapri, 6 a Minori, 4 a Ravello, 2 a Caggiano, 2622 quelli totali a Cava de’ Tirreni (di cui 4 non ospedalizzati), 205 totali a Padula. Intanto, il sindaco di Siano Giorgio Marchese dice basta al bollettino quotidiano dei contagi ed annuncia che, da ieri, l’elenco delle persone positive al Covid verrà comunicato con cadenza settimanale.

“Cari Sianesi,

sono ormai quasi due anni che il Covid ha stravolto le nostre vite e da altrettanto tempo, il bollettino emesso per la situazione dei contagi nella nostra comunità è diventato un appuntamento che a questo punto diventa quasi inutile se non per creare ansia a tutti. A ciò si aggiunge che in questo ultimo periodo il tracciamento da parte degli organi preposti non è sempre tempestivo (per la troppa mole di lavoro) ed è dunque difficile dare un dato reale in quel preciso momento. Vi informo quindi che a partire da oggi eviteremo la conta giornaliera e pubblicherò in maniera dettagliata ogni fine settimana l’andamento dei positivi, dei guariti e soprattutto della situazione dei vaccini. A tal proposito vi chiedo di continuare a vaccinarvi, lo chiedo anche ai genitori che sono diffidenti nel vaccinare i propri figli e vi invito a continuare a rispettare le regole e le norme anti-covid.E’ vero che i dati di contagio sono aumentati rispetto al passato, ma è altrettanto vero che soprattutto grazie al vaccino questo virus è diventato molto meno aggressivo e ci sta avvicinando ad una gestione diversa di questa pandemia. Vi abbraccio tutti. Giorgio”