Covid-19, dipendente positivo: chiuso il Comune di San Cipriano, alunni col virus in altre scuole

Aumentano ancora i casi positivi nei comuni salernitani. Ben 11 nuovi contagi sono stati registrati a San Cipriano Picentino: tra essi, anche un dipendente del Comune. Per questo il sindaco Sonia Alfano, attraverso un’apposita ordinanza, ha disposto è la chiusura al pubblico degli uffici comunali da oggi (21 dicembre 2021) fino a Santo Stefano (26 dicembre 2021).

Scuole chiuse

Dopo lo screening effettuato a seguito della registrazione di due casi Covid nelle scuole, i casi attualmente positivi, in ambiente scolastico, a Roccagloriosa sono 10, fortunatamente tutti in buono stato di salute. Le scuole sono già chiuse da alcuni giorni e i contatti dei casi si trovano già in isolamento. Il Comune invita “la popolazione ad osservare scrupolosamente le norme di prevenzione del contagio. Alle famiglie coinvolte va il nostro augurio di superare presto questo periodo”. Da ieri, invece, è partita la didattica a distanza a Caselle in Pittari dove sono stati rilevati cinque alunni positivi (di cui due residenti a Morigerati). I casi positivi totali sono 31.