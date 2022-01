Cava, il Covid non risparmia la consigliera Avagliano e la sua bimba: la preziosa riflessione sui social

Anche la consigliera comunale di Cava de' Tirreni, Filomena Avagliano, è stata contagiata dal Covid. Dopo di lei, pure la sua bambina, soggetto fragile. A renderlo noto, la stessa consigliera che, attraverso i social, ha offerto preziosi spunti di riflessione in questo delicato periodo di pandemia, riguardanti la necessità di lottare insieme, senza accanirsi contro presunti colpevoli e, soprattutto, senza lasciar indietro nessuno. Mettendo l'empatia - e, aggiungiamo, il cuore ndr - dinanzi ad ogni prova che sta colpendo innumerevoli famiglie. Osservazioni sentite e amaramente vere, quelle della Avagliano che ha pubblicato un post Facebook sincero e coraggioso, in grado di essere formulato, probabilmente, solo da una persona, per molti aspetti, "sola". E, proprio per questo, in fondo, più forte di ogni difficoltà.

Di seguito, il post della consigliera Avagliano pubblicato su Facebook:

Alla fine il Covid ha preso anche me. Dopo pochi giorni mia figlia, mio figlio si è salvato. Me l'avevano promesso come un'influenza perché sono vaccinata con tre dosi, invece non è proprio cosi. Quello che non mi avevano detto è che vi è un piano razionale ed uno emotivo. Il secondo, di fronte alla malattia, specie di una figlia fragile si spacca. Mia figlia è uno di quei soggetti che farebbero dire "aveva patologie pregresse", sti xxxxx dico io.

Allora vorrei fare un po' di considerarazioni sul Covid e su come la politica ha scelto di affrontarlo. Omicron non dà risentimento polmonare, per cui si è decido che lo dovevamo prendere tutti, raccontandoci che il Covid è un influenza. Non è vero, è una bugia. Il covid è una malattia infiammatoria, le conseguenze a lungo termine non le conosciamo e, soprattutto, non conosco le conseguenze nei bambini, non sapremo come evolveraranno, ma ci sono le pediatrie piene, su questo vi è ancora troppo silenzio.

Per cui è schizofrenia trattare le persone come carne da macello, senza fermare nulla e con un semplice "va bene, non ti fa niente starai bene presto". Mai fermare il profitto che poi lo Stato deve dare i ristori: per cui, vai a lavorare e stai in silenzio. Un'altra assurdità è la contrapposizione "no vax si vax": divide soltanto e non aiuta a comprendere che così come stiamo procedendo, avremo un Paese spaccato e ancora più diviso e pieno di rabbia. Il Covid è la malattia del respiro e dovrebbe mostrarci quanto siamo interconnessi e come cose che capitano lontano da noi, abbiano un impatto anche sul nostro mondo microscopico, fatto di porte chiuse e finestre sbarrate.

L'appello