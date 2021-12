Covid a Fisciano, positiva assistente vigilatrice di scuolabus: alunni in quarantena

Un’assistente vigilatrice di scuolabus, in servizio sul trasporto alunni dell’Istituto Comprensivo “Rubino Nicodemi” di Fisciano linee Scuola Secondaria Fisciano Nord - Scuola Primaria Fisciano linea Carpineto, è risultata positiva al Covid-19.

Alunni in quarantena

Nelle prossime ore - fa sapere il sindaco Vincenzo Sessa - provvederà alla sanificazione dello scuolabus interessato. Inoltre, si è già proceduto allamessa in quarantena di tutti gli alunni che hanno usufruito del servizio per il periodo di osservazione previsto. Sarà predisposto il rientro a scuola a seguito di test molecolare con esito negativo, già richiesto alla competente usca.A partire da lunedì 13 dicembre sarà attivata, per gli alunni interessati, la didattica a distanza.