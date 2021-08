Non cala l'allarme Covid a Cava, il sindaco: "Vacciniamoci tutti"

Servalli: "Dai dati regionali, il 92 per cento dei nuovi positivi non è vaccinato o non ha completato il ciclo", ha detto il sindaco Vincenzo Servalli"

Sono 106 i nuovi contagi a Cava, di cui 40 che interessano giovani tra i 19 e i 30 anni. "La miglior difesa contro l'aumento dei contagi che si registra in città è la vaccinazione. Dai dati regionali, il 92 per cento dei nuovi positivi non è vaccinato o non ha completato il ciclo", ha detto il sindaco Vincenzo Servalli.

L'invito

Al centro vaccinale di Santa Lucia, presso il Palazzetto della Protezione Civile, grazie alla aumentata disponibilità di vaccini, è possibile, anche senza convocazione, ricevere la somministrazione di Moderna e giovedì 2 settembre di Pfizer.