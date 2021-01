Covid-19: 278 nuovi contagi nel salernitano, positivo in fila alle Poste di Ravello

Altri 278 contagi nel salernitano, ieri. A renderlo noto, il Ministero della Salute che ha fatto sapere come nel nostro territorio provinciale, ad oggi, siano stati registrati 31.080 casi.

Ecco i dati dei contagi su base provinciale

Napoli: 132.528 (792)

Caserta: 38.405 (187)

Salerno: 31.080 (278)

Avellino: 9.866 (87)

Benevento: 5.510 (39)

Il caso

Alla base della risalita dei contagi, certamente, anche l'irresponsabilità di molti cittadini. In particolare, stamattina, a Ravello i carabinieri sono dovuti intervenire presso le Poste di via Boccaccio dove era in fila davanti all'ufficio un cittadino positivo. Come riporta Il Vescovado, l'uomo, incurante di quanto imposto dalle vigenti normative, aveva violato l'obbligo dell'isolamento domiciliare. I militari hanno allontanato l'uomo scortandolo, a piedi, verso la propria abitazione dove dovrà proseguire l'isolamento. Anche nella serata di ieri si è registrato un caso analogo con un'altra persona segnalata e intercettata. Entrambe sono state denunciati.