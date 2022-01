Scafati, mamma positiva al Covid e non vaccinata dà alla luce tre gemelli

C’è preoccupazione al “Policlinico Federico II” di Napoli dove, nel pomeriggio della vigilia dell’Epifania, una mamma positiva al Coronavirus e non vaccinata ha dato alla luce tre gemelli (due maschietti ed una femminuccia). La donna, originaria di Scafati, ha partorito alla 32esima settimana nel reparto di Neonatologia diretto dal primario Francesco Raimondi.

Il ricovero in ospedale

I piccoli sono stati intubati e vengono tenuti costantemente sotto controllo dal personale sanitario nel reparto di Terapia Intensiva. Le loro condizioni di salute sono stazionarie, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sono “assistiti dal nostro Squadrone. La mamma col Covid – è venuta dalla provincia di Salerno fino da noi – rivendica su Facebook il professore Raimondi - perché sapeva che sotto quelle tute c’erano le infermiere ed i medici più bravi. Forza Qui, Quo e Qua!”. Nelle prossime ore, in via precauzionale, saranno sottoposti al tampone. Il medico napoletano è da sempre in prima linea nel lanciare appelli alle donne incinte affinchè si vaccinino. La mamma dei tre gemellini è ricoverata, invece, nel reparto Covid, ma fortunatamente, dopo il parto cesareo, sta bene.