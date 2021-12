Covid a Salerno, 30 nuovi positivi: i dati del Ruggi e dei laboratori

Non c'è tregua a Salerno: ci sono 30 nuovi contagiati. Dopo l'impennata di contagi registrata pochi giorni fa, il nuovo report sintetizza i dati del weekend. Ieri, giorno festivo, i tamponi sono stati effettuati molto a rilento e in scarso numero. L'aggiornamento sui contagi - 30 positivi, rispetto alla recrudescenza dei giorni scorsi, fino a 86 contagi - non deve essere letta, dunque, come attenuazione ma soprattutto come un dato proporzionale al numero di tamponi, nettamente inferiore.

La classificazione

21 positivi sono stati refertati dal Ruggi e altri 9 dai laboratori privati. Prosegue nel frattempo il monitoraggio dell'Asl, finalizzato all'indagine epidemiologica sulla popolazione.