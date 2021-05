Ritardi nei vaccini, i sindaci della Valle dell'Irno diffidano l'Asl di Salerno

La media complessiva delle dosi somministrate dei comuni è del 21.68%, otto punti percentuali in meno rispetto alla media regionale che è del 29.56% e dodici punti in meno rispetto a quella nazionale

Esplode la polemica per i ritardi nelle vaccinazioni nei comuni della Valle dell’Irno. I sindaci di Baronissi, Fisciano, Calvanico, Mercato San Severino, Bracigliano e Siano hanno inviato una diffida all'Asl per sollecitare un intervento volto a sbloccare la situazione: “Nel Distretto Sanitario 67 si stanno riscontrando diverse problematicità organizzative e di coordinamento in ordine allo svolgimento della campagna vaccinale. Si registra una critica lentezza nell’attività di somministrazione dei vaccini anti covid, laddove tempestività e completezza della campagna vaccinale consentirebbero di contrastare efficacemente la diffusione del contagio e la ripartenza di tutte le attività. Si chiede al Distretto sanitario 67 di intervenire immediatamente per sbloccare la situazione che vede i comuni della Valle dell’Irno indietro rispetto alla media regionale dei vaccini”.

Il bilancio

La media complessiva delle dosi somministrate dei comuni della Valle dell’Irno è del 21.68%, otto punti percentuali in meno rispetto alla media regionale che è del 29.56% e dodici punti in meno rispetto a quella nazionale. A Baronissi hanno ricevuto il vaccino 4157 persone con una media del 24,16%; Bracigliano, su 5600 abitanti ha ricevuto 1250 dosi pari al 22,32% della popolazione; a Calvanico (1700 residenti) 310 i vaccinati (18,25%) mentre a Fisciano su 13.720 hanno somministrato 2490 dosi (18.25%); a Mercato San Severino su 22mila abitanti sono state inoculate 4521 dosi (20.55%); a Siano (9700 residenti) somministrate 2453 dosi (25,10%).