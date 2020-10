Covid-19, chiuso il terzo piano della Cittadella Giudiziaria: udienze rinviate

Sale la tensione per il Covid all’interno della Cittadella Giudiziaria di Salerno. Per l'intera giornata il 3° piano resterà chiuso per sanificazione.

I disagi

Pertanto le udienze saranno rinviate d’ufficio e per il deposito degli atti urgenti è stato istituito il “Front Office” presso l’Aula 8 al piano terra. “E’ importante vietare l’accesso” avvertono dalla Camera Penale Salernitana. Il deposito degli atti diretti al Tribunale del Riesame potrà essere effettuato nella stanza 208, II piano, Edificio C. Intanto anche l’Ufficio del Gip (Giudice per le indagini preliminari) rimarrà chiuso per effettuare la sanificazione delle stanze.