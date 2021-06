Controlli anti-Covid a Salerno: multati 4 commercianti e 19 cittadini senza mascherina

La settimana appena trascorsa ha visto le Forze dell’Ordine ancora impegnate in una capillare attività di controllo per arginare la diffusione del Coronavirus. Complessivamente sono state 6802 le persone controllate; 4196 i veicoli controllati; 1288 gli esercizi pubblici controllati; 19 le persone sanzionate per mancato uso della mascherina e per violazione del cosiddetto coprifuoco; 4 i titolari di esercizi pubblici sanzionati per violazione misura anticovid, dei quali due con l’adozione della sanzione accessoria della chiusura provvoria.

I controlli proseguiranno

Dalla Questura precisano che "l'imminente passaggio in zona bianca, con l'abolizione del cosiddetto Coprifuoco, dovrà portare ad accrescere quei comportamenti responsabili che hanno consentito di raggiungere un calo significativo dei contagi e delle ospedalizzazioni. Tutti insieme dobbiamo osservare quelle poche ma significative regole di condotta – indossare in modo corretto la mascherina, sanificare le mani, evitare assembramenti - che dovranno sempre più caratterizzare il nostro quotidiano agire per stabilizzare i positivi risultati ottenuti". Per la prossima settimana sono stati pianificati ulteriori servizi e "saranno coinvolti attivamente anche i titolari delle attività commerciali in modo da fare un lavoro di squadra per contenere e regolare quei momenti di aggregazione evitando pericolose derive".