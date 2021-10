Covid a Salerno: zero contagi in città, i dati del Ruggi e dei laboratori

Ancora una buona notizia, per il terzo giorno consecutivo. Prosegue il monitoraggio dell'Asl, finalizzato all'indagine epidemiologica sulla popolazione

Non ci sono nuovi contagiati Covid a Salerno. I tamponi analizzati dal laboratorio del Ruggi e quelli esaminati dai laboratori delle strutture private accreditate, infatti, risultano tutti negativi e si riferiscono a referti del 5 ottobre. Ancora una buona notizia, dunque, in città, per il terzo giorno consecutivo.

I dettagli

Sono stati analizzati 356 tamponi nei territori afferenti la provincia di Salerno. Nel distretto numero 66, Salerno-Pellezzano, ne sono stati, invece, analizzati 90. Prosegue il monitoraggio dell'Asl, finalizzato all'indagine epidemiologica sulla popolazione.