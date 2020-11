Covid e mobilità: il sindaco di Sarno sospende la sosta a pagamento

Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, ha firmato una nuova ordinanza con la quale sospende fino al 31 gennaio 2021 la sosta a pagamento. L'ordinanza prevede la sospensione del servizio di controllo della sosta a pagamento sull'intero territorio comunale e l'esenzione del pagamento per la sosta negli stalli destinati alla sosta a pagamento.

I dettagli

Ai titolari di abbonamenti non scaduti, per la sosta nelle "strisce blu", è prorogata la validità dell'abbonamento per il periodo corrispondente a quello di sospensione del servizio. E' consentito sostare senza limitazione di tempo nelle aree di sosta regolamentate con disco orario. L'ordinanza sospende ogni precedente provvedimento in contrasto con la stessa e sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo on-line e sul sito istituzionale del Comune e con avvisi sui parcometri. Sul sito internete del Comune sono state pubblicate anche le graduatorie per il sostegno al fitto.