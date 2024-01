Crisi Prysmian Fos, domenica consiglio comunale congiunto a Battipaglia

Consiglio comunale congiunto per tutelare i lavoratori della Prysmian Fos di Battipaglia. La decisione è stata presa questa mattina durante la manifestazione tenutasi davanti ai cancelli della fabbrica.partecipare all’assise, che si terrà nel salotto comunale di Battipaglia, i sindaci di numerosi comuni della piana del Sele e dei Picentini. Per l’occasione sarà approvato un deliberato comune per ribadire con forza il “no” a qualsiasi ipotesi di depauperamento o chiusura dello stabilimento Battipagliese.

La richiesta dei sindacati

I sindacati, intanto, hanno inviato una richiesta urgente di incontro al Ministro dell'Impresa e del Made in Italy, Adolfo Urso, nonché ai vertici aziendali, per discutere della vertenza. Nel documento viene evidenziata “la necessità di un dialogo immediato per affrontare questioni cruciali”.