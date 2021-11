Raffiche di vento e pioggia: si spezza un grosso albero in via Memoli, a Salerno

Tempesta di pioggia e vento, a Salerno città. Come annunciato, decisamente preoccupanti le condizioni meteo nel nostro territorio. Innumerevoli le chiamate ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale per allagamenti e rami spezzati.

Il caso

In particolare, in via Memoli, di fronte all'Asl di via Nizza, un grosso albero è stato spezzato dal vento, finendo su un'auto in sosta. Tensione tra commercianti e residenti della zona che hanno allertato la Polizia Municipale. Si raccomanda massima prudenza, sia a piedi che in auto.