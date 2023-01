Denigra e minaccia una coetanea usando falsi profili Instagram: nei guai 17enne salernitano

E' stata eseguita ieri, dalla Sezione di Avellino del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania, Molise e Basilicata di Napoli, una ordinanza cautelare con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Salerno ha disposto, su richiesta della rocura, la misura delle prescrizioni a carico di un diciassettenne residente nella nostra provincia. Il minore è gravemente indiziato di atti persecutori commessi nei confronti di una coetanea residente nella provincia di Avellino.

Le indagini

Il giovane salernitano è ritenuto l'effettivo utilizzatore dei numerosi profili Instagram creati e utilizzati per denigrare, deridere e minacciare

reiteratamente la vittima che, esasperata dalle continue aggressioni virtuali, ha chiesto aiuto alla Polizia. Dall'attività di indagine sarebbe emerso che la grave e reiterata condotta dell'indagato è da ricollegare a motivi del tutto futili, dovuti ad un mancato riscontro da parte della vittima alle sue richieste. Nei prossimi giorni il minore potrà chiarire in sede di interrogatorio la propria posizione.