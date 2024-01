Il Comune di Santa Marina ha presentato ricorso al Tar Campania per l’annullamento della delibera di Giunta Regionale con la quale si è disposto l’accorpamento dell’Istituto Comprensivo Santa Marina Policastro, di Santa Marina, all’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Sapri.

Le parole del sindaco

“Il provvedimento impugnato è sicuramente illegittimo e va annullato – spiega il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato – la delibera regionale è certamente illegittima per violazione di legge e deficit del presupposto. La Regione Campania, inoltre, non ha speso un solo rigo di motivazione per giustificare il mancato riconoscimento dell’I.C. Santa Marina Policastro quale istituto autonomo, sia perché ricadente in un comune montano sia perché ospita oltre 400 alunni. Davvero non si comprende - continua il primo cittadino - come la Regione abbia completamente bypassato la normativa statale e le Linee Guida e non abbia riconosciuto l’autonomia dell’I.C. Santa Marina – Policastro, considerando anche il fatto che l’I.C. Santa Marina Policastro ha 442 alunni; l’I.C. Dante Alighieri, invece, ha solo 421 alunni. La Regione Campania, pertanto, avrebbe dovuto accorpare l’I.C. di Sapri a quello di Santa Marina e non il contrario. Ci auguriamo che il Tar accolga il presente ricorso, considerando anche che la decisione ha destato da subito scalpore ed indignazione dei sindacati, disattendendo completamente la specificità dei Comuni Montani a discapito anche delle famiglie e del personale scolastico”.