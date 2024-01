Maltempo e danni: in Cilento sprofonda un tratto di lungomare, disagi a Salerno

Danni e disagi, nel salernitano, a causa del maltempo. In particolare, in particolare a Sapri, le onde hanno invaso il lungomare. Come riporta Infocilento, inoltre, a Villammare, nei pressi del ponte di Cacafava, ha ceduto il tratto di muro che separa dalla spiaggia la strada e il marciapiede. Urgerà, dunque, un intervento di sistemazione e messa in sicurezza.

I disagi

A Salerno città, intanto, traffico paralizzato a causa della pioggia e dei numerosi cantieri in città, il tutto in concomitanza con il rientro a scuola dopo le festività natalizie.