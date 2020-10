Dissuasori stradali a Magazzeno: Celano scrive alla Procura

"Il flusso pedonale nella Strada Provinciale 175, in località Magazzeno di Pontecagnano Faiano, nel tratto che affaccia sul mare, quindi sul Belvedere, è esposto ad elevato rischio di incidenti stradali per carenza assoluta di qualsiasi segnale dissuasore. Il mancato rispetto dei limiti di velocità è stato più volte segnalato dai cittadini e alcune persone sono state anche travolte da auto in transito". Partendo da queste constatazioni, il consigliere provinciale Roberto Celano (Forza Italia) ha scritto al Procuratore della Repubblica, Borrelli, e gli ha chiesto di intervenire su questa spinosa vicenda.

La lettera

E' stata inviata anche al presidente della Provincia di Salerno, Strianese, al dirigente del settore Trasporti e Viabilità, Ranesi,

al sindaco di Pontecagnano Faiano, Lanzara, al Prefetto Russo. Celano chiede, per quanto nella competenza di ciascuna delle autorità, "di intervenire tempestivamente valutando l’opportunità di avviare tutti gli interventi ritenuti possibili, mirati a rallentare la velocità in corrispondenza del predetto tratto stradale e ad evitare possibili nuovi sinistri mortali, installando cumulativamente o alternativamente un autovelox con semaforo, pannelli dissuasori di velocità, rallentatori di velocità in asfalto, dossi artificiali e qualunque altro sistema idoneo a rallentare il traffico".