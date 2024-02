Cadono calcinacci da un balcone: tragedia sfiorata in via Carmine

Tragedia sfiorata in via Carmine a Salerno questo pomeriggio per via del distacco di alcuni calcinacci da un balcone nei pressi della farmacia Galeno. Per fortuna in quel momento non vi erano pedoni ed il distacco non ha avuto particolari conseguenze. Sul posto immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona. "Senza parole per l'incuria di questi palazzi" afferma un residente. "Se qualcuno - aggiunge - si fosse trovato a percorrere il marciapiede al momento del crollo sarebbe stato un dramma".