Scende dall'auto e dá in escandescenza: tensione in via Farao

Giallo in via Farao, mercoledì sera, intorno alle 21. Per cause da accertare, una donna al volante ha lasciato la sua auto in sosta al centro della strada, nei pressi del parcheggio del faro della Giustizia, fungendo così da ostacolo per la circolazione delle auto e rischiando di provocare sinistri. Scesa dalla vettura, ha iniziato a imprecare e a urlare contro una persona che, pare, si sia rapidamente dileguata. Nel caos, un uomo, probabilmente ubriaco -non si sa se lo stesso prima preso di mira o un altro passante- ha inveito contro la donna e i due hanno iniziato ad azzuffarsi, tra calci e spintoni.

Poco dopo, la donna è tornata nella sua auto e si è allontanata liberando la carreggiata: perplessità e tensione tra vetture in corsa e passanti che hanno assistito all'inquietante scena durata non più di 10 minuti.