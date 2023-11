Donna trovata morta in un villaggio a Capaccio: disposta l'autopsia

Sarà effettuata l'autopsia sul cadavere della donna trovato in stato di decomposizione, ieri, in un villaggio turistico situato in località Torre di Mare a Capaccio Paestum. La salma, nelle scorse ore, è stata trasferita all'obitorio del presidio ospedaliero Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Saranno, dunque, gli accertamenti medico-legali a stabilire le cause del decesso.

Le indagini

I militari dell'Arma della Compagnia di Agropoli sono al lavoro anche per completare l'identificazione della donna. Ieri, nell'appartamento in cui è stato rinvenuto il suo corpo senza vita, si sono recati anche i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale dell'Arma di Salerno che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. L'indagine è coordinata dalla procura di Salerno.