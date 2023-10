Donna morta davanti all'ospedale di Scafati: due medici indagati

Due medici in servizio al Distretto Sanitario 61 sono stati iscritti nel registro degli indagati, dalla Procura di Nocera Inferiore, dopo la morte della donna di 59 anni davanti all’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati. L'ipotesi di reato è omissione in atti d'ufficio.

L'inchiesta

A far partire le indagini la denuncia presentata dai familiari della donna, stroncata da un malore improvviso a poca distanza dal pronto soccorso che, però, è chiuso per lavori. Secondo la Procura, i due camici bianchi sarebbero intervenuti in ritardo a prestare soccorso alla donna. L’avviso di garanzia, comunque, è un atto dovuto, dopo l’autopsia eseguita già ieri sulla salma della 59enne. Oggi pomeriggio, invece, saranno celebrati i funerali.