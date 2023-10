Donna morta a Scafati, Polichetti (Uil): "Tragedia che rispecchia lo stato di salute della sanità italiana"

Mario Polichetti, delegato della Uil Fpl Salerno, esprime profonda preoccupazione riguardo alla mancanza di servizi sanitari di emergenza nell'area di Scafati dopo la morte della 59enne per arresto cardiaco nei pressi dell'ospedale . "La morte di questa donna - afferma - è una tragica testimonianza della situazione sanitaria precaria in cui versano molte comunità in Italia, compresa Scafati. Il fatto che il Punto di Primo intervento sia stato chiuso per lavori e che il Pronto soccorso sia mancante dal 2013 è semplicemente inaccettabile. Questo caso solleva una domanda cruciale: se il Punto di Primo intervento fosse stato operativo, avremmo potuto evitare questa tragica perdita umana? È un interrogativo che la comunità locale e le istituzioni dovrebbero affrontare seriamente. È essenziale che l'assistenza sanitaria di emergenza sia garantita alle persone che ne hanno bisogno, e speriamo che questa tragedia serva da catalizzatore per spingere le autorità a garantire una copertura sanitaria adeguata per Scafati e le zone circostanti. Nessuna comunità dovrebbe vivere con la paura di non poter ricevere assistenza medica immediata in caso di emergenza".