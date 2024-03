Morte di Dora Lagreca, richiesta di archiviazione respinta: le indagini continuano

Prorogate per altri sei mesi le indagini sulla morte di Dora Lagreca, trentenne originaria di Montesano sulla Marcellana deceduta a Potenza dopo essere caduta dal quarto piano di un edificio nella notte tra l'8 e il 9 ottobre 2021. Il giudice per le indagini preliminari di Potenza ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, che aveva ipotizzato il suicidio, e ha invece accettato l'istanza dei familiari della vittima di approfondire le indagini, mantenendo sotto indagine il fidanzato per il reato di induzione al suicidio.

Il caso

La decisione del magistrato arriva in seguito alle perplessità sollevate dai familiari di Dora, assistiti dagli avvocati Renivaldo Lagreca e Cristiana Coviello, riguardo alle circostanze della caduta e ad alcune ferite presenti sul corpo della giovane prima del fatale evento. Particolare attenzione verrà data all'analisi della dinamica della caduta e ai segni di una presunta colluttazione riscontrati dai periti. Questi elementi hanno alimentato il dubbio che dietro la morte di Dora possa celarsi un omicidio piuttosto che un gesto estremo volontario. La famiglia Lagreca, con il supporto di associazioni come Libera, guidata da Gildo Claps, e l'associazione Penelope, ha espresso la propria determinazione nel cercare verità e giustizia per Dora, ponendo sotto i riflettori questioni delicate relative alla violenza contro le donne e alla necessità di un'accurata indagine giudiziaria in casi di morti sospette.