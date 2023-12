Rifiuti, presentato il dossier "Ricicloni": la provincia di Salerno con il più alto numero di "Comuni free"

Legambiente ha presentato stamattina a Benevento il dossier Comuni Ricicloni 2023 Campania, la fotografia sulla raccolta differenziata elaborando i dati dell'Osservatorio regionale dei rifiuti. Secondo i dati aumentano i comuni Rifiuti Free della Campania, pari nel 2022 a 106, + 4,95% rispetto al 2021. Cresce, di poco, il numero dei comuni ricicloni in Campania, che si attesta a 318, con un incremento di 1,27% rispetto al 2021.

Top e flop

Le notizie migliori arrivano dalle province di Salerno e Benevento, la prima virtuosa per i Comuni Free mentre la seconda risulta il territorio più virtuoso con una raccolta differenziata del 72,8%. "Sul fronte del ciclo integrato dei rifiuti si procede ancora troppo lentamente. "Oggi - ha commentato Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania - lo sforzo necessario per far decollare definitivamente la raccolta differenziata in Campania tocca alle grandi città a partire da Napoli. E all'apertura dei cantieri degli impianti di riciclo come quelli di digestione anaerobica per trattare l'organico e trasformarlo in compost e biogas o biometano, come quello che, si spera, sarà presto realizzato proprio nel comune di Napoli. Speriamo di assistere al più presto all'apertura dei cantieri di tutti gli impianti di compostaggio e dei biodigestori previsti dal Piano Regionale ormai datato al 2016. Sono 106 i Comuni Free di Legambiente quelli dove la raccolta differenziata è di almeno 65% e dove ogni cittadino produce, al massimo, 75 kg di secco residuo all'anno, ossia di rifiuti indifferenziati avviati allo smaltimento. La provincia più virtuosa per i Comuni Free spetta a Salerno con il 38% dei comuni sul totale (sono 40), segue la provincia di Benevento con il 31% pari a 33 comuni. Più distaccate la provincia di Avellino con 16 comuni pari al 15% e Caserta con 11 comuni pari al 10%. Solo sei comuni rifiuti free per la provincia di Napoli".