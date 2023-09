Due incendi a Capaccio Paestum, in fiamme fienile e sterpaglie: si indaga

Momenti di paura, la scorsa notte, Capaccio Paestum, dove un incendio è divampato all’interno di un deposito di rotaballe di fieno e mezzi agricoli facente parte di un’azienda zootecnica situata in località Gaiarda. Sul posto sono giunte le autobotti dei vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a domare le fiamme. Ingenti i danni. Sono in corso le indagini per risalire all’origine del rogo, non si esclude la pista dolosa.

Il secondo rogo

Contemporaneamente, un altro incendio si è verificato in località Stregara: bruciate diverse sterpaglie e vegetazione selvatica, lambito anche il capannone di un’azienda bufalina. Anche in questo caso, sono intervenuti i pompieri e i carabinieri.