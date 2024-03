Bimbo precipita dal balcone mentre gioca: è in gravi condizioni

Dramma, oggi pomeriggio, in via Marco Aurelio ad Eboli, dove un bambino di 4 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione per motivi in corso di accertamento. Sembra che stesse giocando quando, improvvisamente, ha perso l’equilibrio cadendo giù.

I soccorsi

Sul posto, in località Santa Cecilia, sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Battipaglia, dov’è ricoverato in gravi condizioni.