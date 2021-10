Bimbo disabile travolto da un'auto ad Eboli: denunciato 20enne

L'incidente si è verificato, lunedì sera, in via Caduti di Bruxelles. Il giovane, accompagnato dal suo avvocato, ha ammesso le sue responsabilità

Si è costituito il conducente dell’automobile (Citroèn C3) che, lunedì sera, ha travolto un bambino disabile in bicicletta in via Caduti di Bruxelles ad Eboli per poi darsi alla fuga.

Il caso

Si tratta - riporta La Città - di un ragazzo di 20 anni che, ieri pomeriggio, insieme al suo avvocato, si è presentato al comando della Polizia Municipale per raccontare la sua versione sull’incidente ammettendo le sue responsabilità. Il giovane è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni.