Eboli, tentata rapina ai danni di un distributore di benzina

Attimi di paura ad Eboli per una tentata rapina ai danni di un benzinaio. Il fatto è accaduto la scorsa notte in zona San Giovanni.

I fatti

Un uomo a volto coperto ha minacciato il benzinaio con un coltello chiedendogli l'incasso della giornata. La persona minacciata, a quel punto, è scappata nel gabbiotto della stazione di servizio, mettendo inconsapevolmente in fuga il ladro, impaurito per il probabile arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale compagnia per i rilievi del caso e per risalire al responsabile del tentato colpo.