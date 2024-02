Choc ad Eboli, uomo trovato morto in camera da letto: indagini a tutto campo

Dramma, questa mattina, ad Eboli, dove un 60enne è stato trovato morto, in una pozza di sangue, nella camera da letto della sua villa situata in località San Michele. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne di decesso, che risalire a pochi giorni fa.

Le indagini

Sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri e il medico legale per fare chiarezza sulle reali cause che hanno portato alla morte del 60enne, sulla cui schiena sarebbe state ritrovate delle ecchimosi. Non si esclude alcuna pista.