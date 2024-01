Frustava la moglie e i quattro figli minori: indagato un elettricista

Un elettricista della Piana del Sele è indagato per maltrattamenti in famiglia. L’uomo - secondo l’ipotesi accusatoria portata avanti dalla Procura di Salerno - avrebbe frustato, utilizzando un guinzaglio per cani e la pompa dell’acqua i quattro figli minori - di 16, 14 e due gemelli di 11 anni – e la moglie.

Le indagini

Gli episodi di violenza – riporta La Città - si sarebbero verificati in un piccolo comune della Piana del Sele fino al 20 settembre scorso, ossia a quando la moglie non ha trovato di coraggio di sporgere denuncia ai carabinieri della Stazione di Eboli. Al momento l’uomo è ancora libero, mentre la donna e i quattro ragazzini sono stati condotti in una casa famiglia.