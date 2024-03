Calci e testate all'arbitro al termine della gara: sospesi i campionati regionali di Pallacanestro

Ha sospeso i campionati regionali, la Federazione Italiana pallacanestro della Campania, dopo l'aggressione da parte di un dirigente della Cestistica Sarnese ai danni di un arbitro al termine della gara con Maddaloni, vinta dalla squadra casertana. "Il Presidente Antonio Caliendo, insieme al Consiglio Direttivo di FIP Campania, comunica la sospensione di tutti i match di Campionato di Divisione Regionale 1 in programma il 23 e 24 Marzo - si legge in una nota - Una decisione che risulta drastica ma inevitabile, a causa dei gravissimi atti di violenza a danno degli arbitri, che si sono verificati durante l’ultima giornata di campionato. Purtroppo, non si tratta di episodi isolati. Il Presidente e il Consiglio Direttivo intendono far luce su una sequela di comportamenti violenti, minacciosi, intimidatori e irriguardosi compiuti da atleti, allenatori dirigenti e pubblico, che si protraggono dall’inizio della stagione. Come evidenziato da Caliendo, si tratta di una decisione irrevocabile e non contestabile, che potrà essere estesa anche agli altri campionati nel caso in cui la situazione non dovesse tornare alla normalità. Per avere un confronto costruttivo e sereno, le società potranno prendere parte alla riunione indetta dal Presidente sabato 23 marzo, alle 11, al Palavesuvio".

Le motivazioni

Come riportano i colleghi di Casertanews, secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale del giudice sportivo, il dirigente che poi si è dimesso, "durante l’intero arco della gara teneva, in qualità di spettatore riconosciuto, comportamenti ripetutamente offensivi, minacciosi ed intimidatori tali anche da fomentare la reazione del pubblico e dei propri sostenitori. Specificamente, al termine della gara, invadeva il terreno di gioco, raggiungeva il secondo arbitro e lo colpiva con una testata alla schiena ed un calcio alla gamba destra, causando un danno fisico lieve - successivamente refertato in struttura ospedaliera - e subito dopo colpendo il primo arbitro con due calci alla gamba destra all'altezza dell’ anca causando un danno fisico lieve - successivamente refertato in struttura ospedaliera. In successione, sempre profferendo minacce ed insulti e tenendo un comportamento complessivamente minaccioso ed intimidatorio, si introduceva non autorizzato negli spogliatoi arbitrali, colpendo con un calcio un tavolo lì presente il quale, ribaltandosi, colpiva il piede del secondo arbitro, prima di venire allontanato da tre persone non identificabili presenti anch’ esse negli spogliatoi".