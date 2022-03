Femminicidio a Pontecagnano, il racconto-choc della collega di Anna: "Sono andati in ufficio, poi lui ha sparato"

“Lui è arrivato tranquillo al negozio, voleva parlare con Anna. Sono andati dentro all’ufficio e poi ho sentito i colpi”. E’ il racconto straziante di Paola, collega e amica di Anna Borsa, la ragazza di 30 anni che, questa mattina, è stata uccisa dal suo ex fidanzato mentre lavorava all’interno del salone di parrucchiere situato in via Tevere, a Pontecagnano Faiano.

Il racconto

La donna, che ha subito telefonato ai carabinieri, racconta: “Io ho cercato di farlo uscire fuori, ma lui ha detto che voleva dirle solo una cosa. Era vestito con una tuta nera ed aveva un trolley blu. Io avevo paura e anche Anna ne aveva”. Anche perché “non era la prima volta che veniva al negozio, ma è stato sempre calmo. Anche oggi, era tranquillissimo”. La storia tra i due era terminata la scorsa estate. “La relazione era finita a luglio e lui ne non aveva mai accettato la fine”.

La paura di Anna

Una fonte vicino alla ragazza ha raccontato all'Ansa che stamane "Anna aveva paura, era pensierosa" e aveva detto che "voleva andare via da Salerno". Non è chiaro, al momento, se ci fossero stati già degli episodi di violenza che avrebbero potuto far presagire quanto accaduto oggi.