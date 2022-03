Entra nel salone di un parrucchiere e uccide la sua ex: choc a Pontecagnano

Choc a Pontecagnano Faiano, questa mattina, in un salone di parrucchiere, in via Tevere. Un uomo, A.E. le sue iniziali, è entrato all'interno dell'esercizio commerciale ed ha esploso vari colpi di pistola contro la sua ex.

Il dramma

La ragazza, Anna Borsa, del '92, è stata colpita alla testa ed uccisa così, a sangue freddo, dinanzi ai presenti. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvarle la vita: la giovane è spirata. Ferito alla spalla, per cause da accertare, anche un altro uomo, A.C. le sue iniziali, soccorso e condotto in ospedale.

L'intervento

Il suo ex, intanto, è fuggito. Sul posto, i sanitari della Croce Bianca, nonchè i carabinieri e la polizia municipale. Indagini a tutto campo per rintracciare l'assassino.