"Fiaccolata per Anna": Pontecagnano scende in piazza dopo il femminicidio, il cordoglio del sindaco di Salerno

La comunità di Pontecagnano Faiano si stringe attorno alla famiglia di Anna Borsa, la ragazza di 30 anni che, questa mattina, è stata uccisa a colpi di pistola dal suo ex fidanzato mentre si trovava all’interno di un salone di parrucchiere in via Tevere. Questa sera, alle 19, si terrà una fiaccolata nella centralissima Piazza Sabbato per ricordarla e condannare, ancora una volta, il fenomeno del femminicidio. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.

Il cordoglio di Salerno

Appresa la notizia, è giunto il messaggio di vicinanza alla comunità pontecagnanese del sindaco del capoluogo Vincenzo Napoli: “Anche la nostra comunità salernitana si associa al dolore per questo ennesimo femminicidio. Siamo vicini alla famiglia e a quanti hanno conosciuto e amato questa ragazza la cui vita è stata stroncata nel fiore degli anni. Non è possibile che ancora si verifichino episodi del genere di tale ferocia e barbarie”.

Il messaggio della Fondazione Picentia: