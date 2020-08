Ferragosto, boom di turisti a passeggio nel centro di Salerno

Ferragosto a Salerno per tanti turisti che (come mostrano le foto che pubblichiamo) sono stati avvistati mentre passeggiavano lungo le strade del centro.

I turisti

Famiglie, piccole comitive e semplici coppie, soprattutto di nazionalità straniera, hanno passeggiato lungo Corso Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi, via Mercanti e sul Lungomare Trieste. Boom di presenze sulla spiaggia di Santa Teresa, ormai diventata luogo di incontro per salernitani e visitatori. Ma c’è anche chi ha preferito approfittare della giornata per visitare, ad esempio, il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana.

I locali

Intanto, alcuni lettori ci segnalano che, nonostante gli appelli del governatore De Luca e del sindaco Napoli, in un bar del centro cittadino continuerebbero a non essere rispettare le normative in vigore che obbligano il personale ad indossare le mascherine di protezione. L’auspicio è che tutti, a partire proprio dai gestori dei locali, si impegnino seriamente a prevenire la diffusione del Covid-19.

