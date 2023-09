Fiume Sarno, al via la demolizione del Ponte Marconi: presente anche De Luca

Al via le operazioni di demolizione del Ponte Marconi, situato fra Angri e San Marzano sul Sarno. A partecipare all'avvio delle operazioni il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, del vicepresidente, Fulvio Bonavitacola e del sindaco di San Marzano, Carmela Zuottolo.

I lavori

Un intervento inserito nello stralcio del grande progetto “Sarno”, per mitigare i rischi di esondazione di quella parte del territorio dove scorre l’alveo Comune Nocerino prima di confluire nel fiume Sarno. Il Consorzio di bonifica procederà alle operazioni di dragaggio, di ripristino del letto e delle sponde originarie dell’Alveo, decespugliamento e pulizia. Le griglie e il sistema di smaltimento dei rifiuti intercettati messo in piedi faranno il resto. Il 27 settembre prossimo la commissione Ambiente si riunirà in Consiglio Regionale per fare un nuovo punto della situazione e registrare gli stati di avanzamento.

Una programmazione che giunge alla fase attuativa dopo decenni di assenza delle istituzioni. Siamo fiduciosi.