Due frane in Costiera Amalfitana: istituito il senso unico sulla SS163

A causa di due frane provenienti dai costoni sovrastanti la statale, Anas comunica che si è reso necessario istituire due sensi unici alternati lungo la statale 163 "Amalfitana", il primo all'altezza del km 46,995, a Vietri sul Mare, il secondo all'altezza del km 35,700 a Maiori (zona Costa D’Angolo).

I disagi

I movimenti franosi si sono verificati a monte della statale e il materiale si è riversato sul piano viabile lungo la SS 163 "Amalfitana". Sul posto sono presenti le squadre Anas per le verifiche tecniche e per avviare le prime operazioni di sgombero del materiale franato sulla sede stradale per ripristinare, nel più breve tempo possibile, le condizioni di sicurezza del piano viabile e della circolazione.