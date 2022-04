Addio al mister: i funerali di Umberto Siani, Mariconda a lutto

E' il giorno del dolore per i tifosi Granata: Mariconda e tutta la città si stringono attorno alla famiglia di Umberto Siani, il "mister" volato in Cielo dopo aver combattuto come un leone contro una malattia.

I funerali

I funerali si celebreranno oggi, venerdì, alle ore 15.30, presso la chiesa della Madonna del Rosario di Pompei. Benvoluto e stimato da chiunque lo conoscesse, il tifoso della Salernitana ha dedicato la sua vita allo sport, trasmettendone i valori ai più giovani e non solo.